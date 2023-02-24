شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة ونورا منير ويارا الشرقاوي يتأهلن للأدوار الاقصائية بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلات المصريات ملك حمزة ونورا منير ويارا الشرقاوي، في التأهل للأدوار الاقصائية من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي انطلقت بالأمس وتستمر حتى 26 فبراير الجاري بصالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاعت ملك حمزة تحقيق الفوز في ثلاث مباريات بالمجموعة حيث انتصرت على بطلة التشيك ستيبانكا نيمكوفا وبطلة البرازيل دافني بيكير وبطلة اليابان شيوري تاكيزاوا.

أما نورا منير فقد تمكنت من الفوز أيضا في ثلاث مواجهات بدور المجموعات حيث فازت على تياجان ويليامز من بريطانيا وزينب موسى من الإمارات ويو شينج من هونج كونج.

وأخيرا حققت يارا الشرقاوي انتصارين من أصل 5 مواجهات بدور المجموعات حيث انتصرت على سوفيا يو من هونج كونج وهاروكا أوميتسو من اليابان.

ومن المنتظر أن تستكمل بعد قليل منافسات الأدوار الاقصائية بداية من دور الـ128 وحتى دور الـ64 التمهيدي، على أن تستأنف غدا باقي المباريات بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.