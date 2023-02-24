شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجي التونسي بالزي التقليدي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عُقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لديه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي الحارس زيه باللون الأصفر .

وتقرر أن يرتدي الترجي زيه التقليدي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت الأحمر" في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم الحكام المكلف بإدارة اللقاء ومسؤولي الترجي.



الاجتماع الفني للزمالك والترجي



الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.