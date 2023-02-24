شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تهزم لاعبة فنزويلا بخماسية في بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية الفوز بنتيجة 0/5 على لاعبة منتخب فنزويلا في افتتاح مشوارها ببطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة المقامة حالياً بمدينة الإسكندرية.

وقدمت سمر حمزة أداء قوي مع اول مواجهة لها بالبطولة ووضح مدى تركيزها واستعدادها للمنافسة على لقب البطولة التى تشهد منافسة قوية نظراً لمشاركة العديد من أبطال العالم في اللعبة.

وحقق عبداللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن 130 كيلو الميدالية الذهبية، كما حقق لاعب منتخب مصر نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجيا في الدور قبل النهائي ثم اطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.

وعزف النشيد الوطنى للاعب المنتخب المصري بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بأول ذهبية لمصر في البطولة، كما فاز هيثم فهمي لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وزن 60 كيلو بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة.

من جانبه أعرب اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بعد تتويج لاعب منتخب مصر بالميدالية الذهبية وتغلبه على أبطال العالم في المصارعة، قائلا: "نأمل في مزيد من الإنجازات والميداليات خلال منافسات البطولة الأيام المقبلة".