شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود للجبهة اليمنى للأهلى أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة محمد هانى الظهير الايمن للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب محمد هانى عن المشاركة مع الأهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك خالد عبد الفتاح مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.