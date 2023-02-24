شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بـ أحمد بلحاج في مباراة الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الاعتماد على المغربي أحمد بلحاج أساسياً في لقاء الترجى التونسي المقرر له غداً السبت على ملعب رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينوى فيريرا الدفع بـ أحمد بلحاج في مركز 10 إيماناً منه بقدرات اللاعب الكبيرة وما يمثله من إضافة لصفوف الأبيض، في ظل النقص الذى يعانى منه الفريق قبل المواجهة المصيرية، أمام الفريق التونسى.

وباتت صفقات الزمالك الشتوية التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جاهزة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي غداً السبت في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيد صفقاته الشتوية.

وأكد مسئولو الزمالك فى وقت لاحق أن مشاركة الصفقات الجديدة فى بطولة أفريقيا متوقفة علي انتهاء أزمة القيد محلياً حيث سيتم ظهور اللاعبين في القائمة الإفريقية بشكل تلقائي بسبب قيدهم قبل الموعد المحدد.

ويحتل الترجى التونسى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائرى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما فى المركزين الثالث والرابع.

ويغيب كلاً من محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة ومصطفى شلبيى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى – محمد نديم،خط الدفاع: حمزة المثلوثى – عمر جابر – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافى – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداى،خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.