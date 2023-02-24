شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يراقب كأس أفريقيا للشباب لاختيار الموهوبين لتدعيم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة بمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 20 عاماً والمقامة في مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل وذلك لتقديم تقرير عن أفضل المواهب في البطولة تمهيداً للتعاقد معها لتدعيم صفوف الدراويش.

ويري مجلس الاسماعيلى بالتنسيق مع حمزة الجمل أن البطولة تعد بمثابة منجم للمواهب والعناصر الواعدة في المستقبل ويمكن التعاقد مع لاعبين بمقابل مادى مناسب لخزينة الدراويش في ظل صغر سن اللاعبين ورغبتهم في خوض تجربة الاحتراف مبكراً.

تُعد كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023 هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تُنظم كل سنتين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، حيث تشهد تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا.

ويبحث حمزة الجمل عن أفضل العناصر داخل قطاع الناشئين بالإسماعيلي، لتصعيدهم فى الوقت الحالي بعد الاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية فى بعض المباريات الودية تمهيدًا للإستعانة بهم فى اللقاءات الرسمية حسب رؤيته الفنية.

ويتواجد مع الإسماعيلي من قطاع الناشئين هذا الموسم كلا من عبد الله جمال حارس المرمي وإياد العسقلاني وعبد الله حسني وأحمد عبد الوهاب ومحمد وجدي وعمر الساعي وحسن صابر بالإضافة إلى محمد البحيري وعبد الله السعيد.