شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: منتخب الشباب سيقدم مباراة كبيرة أمام السنغال.. ونتقبل الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب أن فريقه لن يدخر جهداً فى مباراة السنغال المقرر لها غداً السبت بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس أفريقيا تحت 20 عاماً بحثاً عن تحقيق الفوز وإحياء أمال التأهل للدور التالى بالبطولة المقامة فى مصر.

وقال محمود جابر فى المؤتمر الصحفى :"الكل منتظر مباراة الغد أمام السنغال ، اشتغلنا على الجانب النفسى مع اللاعبين ووصلت ليهم أن هناك تحدى ينتظرهم وفى إستجابة كبيرة من اللاعبين وإستعداد ذهنى وبدنى وفنى ، وهنحاول نرجع اللاعبين للتركيز فى الملعب والمؤكد أن الفريق لن يدخر أى جهد للفوز باللقاء".

ويضيف:"جمال علام اجتمه مع اللاعيبن بعد المباراة الاخيرة واعضاء المجلس اتصلوا وكان موجود ابو الوفا والكومي ومشهور، وتركيزنا في مباراة الغد، خلقنا فرص سهلة جدا أمام نيجيريا ولكن واجهنا سوء توفيق، اللاعيبن حاولوا تنفيذ المطلوب ، والامر لايتعلق بالاعداد الجيد فقط كان ينقصنا شوية حظ".

وتابع:"محتاجين تركيز وهدوء ومحتاجين نسبة حظ والحظ بييجي للمجتهد واحنا اجتهدنا ولو كنا موفقين في فرصة واحدة أمام نيجيريا كان الوضع اختلف لكن طالما ارتضينا نكون في المكان ده لازم نتقبل الانتقادات".

وأكمل :"مباراة نيجيريا اعتمدنا على كرات طويلة وكرات من العمق لكن كل الامور دي متوقفة على تركيز اللاعيبن، هناك مباريات كتير قوية كسبناها بفرص اقل من التى لاحت لنا فى مباراة نيجيريا وسنقدم مباراة كبيرة أمام السنغال".