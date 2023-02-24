شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتونس فى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب كرة السلة رجال منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية، حيث يلتقى مع تونس فى أولى الجولات.

موعد مباراة مصر وتونس

تقام مباراة مصر وتونس فى السابعة من مساء اليوم على صالة الشاطبى بالإسكندرية حيث تقام البطولة

موقف مصر فى المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة

قائمة منتخب السلة فى التصفيات

ضمت القائمة النهائية لـ منتخب مصر لكرة السلة كلا من: أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة -

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة كالتالى..

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر والكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان