شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لحمزة الجمل قبل الظهور مع الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو الإسماعيلي فى الساعات الماضية عن الجهاز الفني الجديد الذى ضم حمزة الجمل مديرا فنيا وأحمد قناوي ومحمد حمص مدربا عاما وأيمن كمال وأحمد لطفي مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي، وذلك خلفا لـ أحمد حسام ميدو بعد توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج السلبية بمسابقة الدوري العام.

حرص حمزه الجمل المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على توجيه عدة رسائل قوية للاعبي الفريق قبل بداية المران الجماعي الذى أقيم مساء الخميس على ملعب عبد الرحمن أنوس استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على السير الذاتية لحمزة الجمل نجم الاسماعيلى الاسبق.

الاسم : حمزة الجمل

تاريخ الميلاد : ٢ مارس ١٩٧٠

المؤهل الدراسى : ليسانس حقوق جامعة الزقازيق

السيرة الذاتية كلاعب :

- لعب فى مركز الليبرو ومركز المساك.

- نادى غزل شبين ١٩٨٤ : ١٩٨٩

- نادى الإسماعيلى ١٩٨٩ : ١٩٩٩

- نادى بنى ياس الإماراتى موسم ٩١-٩٢

- نادى التضامن الكويتى موسم ٩٦-٩٧

- نادى منتخب السويس ١٩٩٩ : ٢٠٠١

- نادى طلائع الجيش موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢

مسيرته الدولية :

- لاعب بمنتخب الشباب

- لاعب بالمنتخب الأوليمبى

- لاعب بمنتخب مصر القومى من ١٩٩٠- ١٩٩٨

البطولات الحاصل عليها كلاعب :

- الدورى العام مع الإسماعيلى موسم ٩٠-٩١

- كأس مصر مع الإسماعيلى موسم ٩٦-٩٧

- البطولة العربية بالإمارات مع منتخب مصر عام ١٩٩٤

- أحسن لاعب ببطولة الأندیة أبطال الكؤوس الدورة الثامنة عام ١٩٩٧

الشهادات والدورات التدريبية :

- الدورة الأساسية لمدربى كرة القدم من الأكاديمية الأوليمبية للقادة الرياضيين

- الدورة المتقدمة لمدربى كرة القدم من الأكاديمية الأوليمبية للقادة الرياضيين

- الرخص A,B,C من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

الخبرات التدريبية فى الأندية المصرية :

- مدرب بقطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى

- مدير فنى نادى بنى عبيد

- مدير فنى نادى المستقبل

- مدرب عام النادى الإسماعيلى

- مدير فنى نادى جمهورية شبين

- مدير فنى مياة البحيرة

- مدير فنى نادى القناة

- مدير فنى نادى المقاولون العرب بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى سموحة بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى تليفونات بنى سويف بالدورى الممتاز

- مدير فنى غزل المحلة بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى الرجاء بالدورى الممتاز

- مدير فنى النادى الإسماعيلى

الخبرات التدريبية فى الأندية العربية :

- مدير فنى العروبة العمانى

- مدير فنى الخرطوم الوطنى السودانى

- مدير فنى نفط الوسط العراقى

- مدير فنى نادى ظفار العمانى

- مدير فنى النصر العمانى

- مدير فنى الاتحاد العمانى

الخبرات التدريبية مع المنتخبات :

- مدرب عام منتخب اليمن

- مدرب عام منتخب ليبيا

- مدرب عام المنتخب المصرى العسكرى

- مدرب عام منتخب اليمن الأوليمبى

- البطولات الحاصل عليها كمدرب :

- كأس الأمم الأفريقية العسكرية ٢٠٠٤

- كأس الخريف العمانى مع نادى ظفار ٢٠١٧

- كأس سلطان عمان مع النصر ٢٠١٧

- ثالث كأس رابطة الأندية المصرية ٢٠٢٢

شهادات وأوسمة :

- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ٢٠٠٤

- جائزة أفضل مدير فنى بالدورى السودانى موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥

- جائزة أفضل مدير فنى بالدورى العمانى موسمين متتاليين ٢٠١٦ - ٢٠١٧ و٢٠١٧ - ٢٠١٨