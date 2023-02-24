شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لقمة مجموعة القاهرة بين القناة وزد في القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مواجهة القناة وزد في قمة مباريات الأسبوع التاسع عشر من مجموعة القاهرة والقناة في القسم الثانى، إلى الحكم محمد معروف.

ويستضيف فريق القناة صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، فريق زد متصدر مجموعة القاهرة برصيد 39 نقطة، في مباراة تساوى 6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بينهما.

يأمل محمد حليم مدرب فريق القناة في تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بفارق نقطة عن زد، مستغلا عاملى الأرض والجمهور في العودة مجددا للقمة والاقتراب من تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

في المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد إلى تأكيد الصدارة والابتعاد عن القناة بـ5 نقاط لتأمين الصدارة إلى حد ما، وإبعاد القناة مؤقتا عن المنافسة على اللقب، والاقتراب خطوة مهمة من تحقيق حلم الصعود الأول للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إدارة نادي القناة طالبت بتعيين أطقم حكام دولية للمباريات المقبلة في منافسات المجموعة الثانية، التي تضم فرق القاهرة والقناة، بداية من مباراة زد اليوم.

وخاطب مجلس إدارة نادي القناة الاتحاد المصري لكرة القدم، لتوضيح أسباب طلبه تعيين حكام دوليين في مبارياته، عقب الأخطاء التي وقعت في مواجهة فريق القناة أمام نظيره بورتو السويس، والتي أٌقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري.