اتحاد الكرة يرفض استقالة المدير الفني لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار محمود جابر على رأس الجهاز الفني لمنتخب الشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، مع رفض الاستقالة التي تقدم بها المدرب عقب الهزيمة أمام نيجيريا.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وقدم جابر استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب عقب الهزيمة أمام نيجيريا في أمم إفريقيا، وذلك بسبب تعرضه لانتقادات من بعض مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعرض بعض أعضاء الاتحاد تكليف البرازيلي ميكالي، مدرب المنتخب الأوليمبي، بقيادة منتخب الشباب في المباراة المقبلة أمام السنغال، ولكن توصل مسؤولو الكرة إلى اتفاق باستمرار جابر في منصبه حتى نهاية البطولة الإفريقية.

وعقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسات مع لاعبي منتخب الشباب في الساعات الماضية، وذلك من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام السنغال في المباراة القادمة.

وفي سياق متصل، سيلتقي منتخب الشباب مع نظيره نيجيريا، على استاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.