شكرا لقرائتكم خبر عن نجم "بلس 90".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاده الـ40 بتورته تحمل شعار الأهلى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الأسطورة عماد متعب، مهاجم النادى الأهلي السابق بعيد ميلاه الـ 40، وشارك القناص جمهوره ومتابعيه مجموعة صور مميزة من احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر مع أكثر من تورته عيد ميلاد المزينة بشعار النادى الأهلى، وفى خلفية إحدى الصور يظهر الرقم 40 فى إشارة إلى عمره.

بداية مسيره عماد متعب

يأتى احتفال عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بعيد ميلاده رقم 40، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

ضم عماد متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003، وهو مواليد 20 فبراير 1983 في بلبيس الشرقية.



عيد ميلاد عماد متعب



عماد متعب

تاريخ عماد متعب في مسيرته الكرويه

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

توج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.