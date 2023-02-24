شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثانى من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات ثانى أيام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فردى وفرق للرجال والسيدات والتى تستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجارى بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام اليوم منافسات فردى سيدات التى بدات من الساعة التاسعة صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

وتضم قائمة بطلات مصر التى ستشارك 19 لاعبة وتتكون من كل من ملك حمزة، علياء رضوان، عائشة عبدالحميد، هانيا المنشاوى، ياسمين الجمال، هاجر رزق، لوجين خالد، جيانا بالى، هنا فؤاد، سلمى هانى، سارة الملاح، جنى محمود، انجى خالد، نورا منير، جنى الملاح، سارة مرسى، جنى ايهاب، نهى هانى، ويارا الشرقاوي.

وأسفرت القرعة عن وقوع البطلة المصرية ملك حمزة فى المجموعة الأول رفقة بطلات التشيك وبولندا والنمسا وسنغافورة والبرازيل واليابان فيما أوقعت القرعة علياء رضوان فى المجموعة الثانية رفقة بطلات الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والأردن أوكرانيا وتونس كوريا الجنوبية.

وتشارك عائشة عبدالحميد فى المجموعة الثالثة مع بطلات الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والنمسا والصين والمجر وألمانيا على أن تلعب هانيا المنشاوى فى المجموعة الرابعة مع بطلات أوكرانيا وكندا وهونج كونج وبورتريكو واليابان والسويد.

أما ياسمين الجمال فتشارك فى المجموعة الخامسة مع بطلات الفلبين ورومانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان، فيما تلعب هاجر رزق مع بطلات الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والإمارات وسنغافورة وتشيلى وبريطانيا بالمجموعة السادسة.

وتلعب لوجين خالد فى منافسات المجموعة السابعة ضد بطلات النمسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا وإيطاليا وسنغافورة، بينما تلعب جيانا بالى فى المجموعة الثامنة مع بطلات اليابان والإمارات وتشيلى والبرازيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وتخوض هنا فؤاد مباريات المجموعة التاسعة مع بطلات إيطاليا وكوريا الجنوبية وتشيلى والولايات المتحدة الأمريكية والمجر والإمارات فيما ستلعب سلمى هانى فى المجموعة العاشرة من بطلات بريطانيا وسنغافورة والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والمجر وإسبانيا.

أما سارة الملاح فستخوض منافسات المجموعة الحادية عشر مع بطلات كندا واليابان والنمسا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فيما ستشارك جنى محمود مع بطلات فرنسا والمجر وألمانيا وبولندا وهونج كونج واليابان بالمجموعة الثانية عشر.

وتخوض إنجى عبده منافسات المجموعة الثالثة عشر مع بطلات بريطانيا والصين وفرنسا وبولندا وكندا وكوريا الجنوبية فيما تلعب نورا محمد مع بطلات فرنسا وبريطانيا والإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج.

وتشارك جنى الملاح غدا مع بطلات بريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسويد وإسبانيا فى المجموعة الخامسة عشر فيما تخوض سارة مرسى منافسات المجموعة السادسة عشر مع بطلات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والبرازيل وكندا.

وأوقعت القرعة جنى إيهاب فى المجموعة السابعة عشر مع بطلات رومانيا وفرنسا والصين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا أما نهى هانى فستلعب بالمجموعة العشرين مع بطلات الصين وإسبانيا وألمانيا وكندا وبولندا.

وأخيرا، ستخوض يارا الشرقاوى منافسات المجموعة الحادية والعشرين رفقة بطلات الولايات المتحدة وهونج كونج والمكسيك وتركيا واليابان.

تستأنف باقى الفعاليات فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات يومى السبت والأحد المقبل.