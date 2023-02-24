شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يظهر بـ نيولوك قبل مواجهة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في أحد صالونات الخلاقة، وذلك لعمل نيو لوك، قبل مشاركته مع فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يجمع الفريقين غداً السبت بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



علي معلول



معلول

ويضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه الأخير اليوم الجمعة ، ويعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبيها خلال مباراتهم الأخيرة ضد الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال.

ويتصدر صن دوانز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.