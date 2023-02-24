شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومواجهة الأهلى والداخلية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة العشرين للدوري المصري

الأحد 26 فبراير

سموحة & حرس الحدود..5 مساء

الاثنين 27 فبراير

غزل المحلة & أسوان..3 عصراً

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..7 مساء

الثلاثاء 28 فبراير

انبى & المصري البورسعيدى..5 مساء

سيراميكا & البنك الاهلى ..5 مساء

الأهلى & الداخلية..7 مساء

الأربعاء 1 مارس

فاركو & المقاولون العرب..6 مساء

الجمعة 3 مارس

فيوتشر & الاسماعيلى ..5 مساء

بيراميدز & الزمالك ..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.