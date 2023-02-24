شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة حسين الشحات.. واللاعب يدعو لها: ربنا يرحمك يا ستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، وفاة جدته، حيث شارك صورة له برفقة جدته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب الشحات بعض من كلمات المعبرة عن حزنه وخسارته الكبيرة برحيل جدته، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وقال حين الشحات فى تعليقه على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله جدتى أم والدتى، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمك يا ستي يارب".



تغريده حسين الشحات على انستجرام

تعزية أصدقاء حسين الشحات من الو سط الرياضي

فيما تفاعل أصدقاء الشحات بتعزيته في وفاة جدته، حيث قال علي لطفي حارس مرمى الأهلي" البقاء لله يا حبيبي"، وقال محمد حمدي الونش لاعب الزمالك: “البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمها ويغفرلها"، وأضاف احمد عبد القادر"البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعلها في الفردوس الاعلي اللهم امين".

إنجازات حسين الشحات مع الأهلي

وفي سياق آخر، يشار إلى أن حسين الشحات لاعب الأهلي حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر يوم الثلاثاء الماضي، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وتمكن الشحات من صناعة أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة والذين سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد عبد القادر.

وإجمالا لعب حسين الشحات 158 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل 34 هدفاً وصنع 35 هدفا آخر وتلقى 12 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولتين للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب لقب لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.