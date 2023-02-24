شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الفريق لمواجهة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه الأخير اليوم الجمعة ، ويعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبيها خلال مباراتهم الأخيرة ضد الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ويتصدر صن دوانز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.