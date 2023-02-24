شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الحضرى يقود الأهلى للتتويج بالسوبر الأفريقى أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى، فى اللقاء الذى جمع المارد الأحمر بطل دورى أبطال أفريقيا، والفريق المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى باستاد القاهرة الدولى فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 2006، ليفوز الأحمر بركلات الجزاء بنتيجة 4/2، تحت القيادة الفنية للساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

بدأت القصة بعد تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005 بنتائج قياسية وبلا هزيمة، لكن كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر قبل أسبوعين من مباراة السوبر وضعت الفريق الأحمر فى ورطة، بعدما ضربت الإصابة الثلاثى الأساسى محمد شوقى، ومحمد بركات، ووائل جمعة ليغيبوا جميعاً عن لقاء الجيش الملكى المغربى فى السوبر الأفريقى.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضرى، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، (هيثم الفزانى 83)، عماد متعب، فلافيو أمادو (وائل رياض 94 (أسامة حسنى 105).

فى الوقت الإضافى دخل وائل رياض بدلاً من فلافيو، لكن الحظ يواصل معاندته ليصاب شيتوس ويخرج ليدخل أسامة حسنى بدلاً منه، وأنقذ شادى محمد اللقب بإخراج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى تصدى لكرة نور الدين بوبو، وعماد النحاس وأسامة حسنى وشادى محمد وإسلام الشاطر يسجلون للأهلي، ونجح الحضرى مرة أخرى فى التصدى لكرة محمد الفضلى ليحسم الأهلى اللقب الثانى له بركلات الترجيح هذه المرة.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة، حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة، حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى10 القاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.