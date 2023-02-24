شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة "إسكواش أون فاير" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال الفترة بين 22 فبراير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، حيث تعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار .

وشارك فى منافسات الرجال من مصر كل من : يوسف إبراهيم، عمر مسعد، ومصطفى السرتى، محمد الشربينى، كريم الحمامى، ويحيى النوسانى .

أما فى منافسات السيدات فشاركت كل من: فريدة محمد ، ندى عباس ، ونادين شاهين، سنا إبراهيم وجنى شيحة .

وجاءت نتائج المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ فوز مصطفى السرتي على مواطنه يحيى النوساني بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 11-7.

ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام لاعب هونج كونج، تسز كوان، بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 13-11, 11-4, 2-11, 11-9.

ـ فوز عمر مسعد على الانجليزي جيمس ويلتسروب بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 16-14, 7-11, 11-8.

ـ فوز محمد الشربيني على السويدي ديميتري بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-8, 11-4, 11-9.

ـ فوز كريم الحمامي على الانجليزي أدريان والر بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 82 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 6-11, 11-9, 8-11, 11-9.

ـ فوز سنا إبراهيم على الماليزية سنا إبراهيم بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-7.

ـ فوز فريدة محمد على الأمريكية مارينا بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 7-11, 11-7, 11-9.

ـ فوز أمينة عرفي على الماليزية سيفا سينجاري بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-5, 11-3.

ـ فوز ندى عباس على مواطنتها جنى شيحة بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-10, 11-5.

ـ فوز نادين شاهين على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-6.