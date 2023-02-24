شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة "إسكواش أون فاير" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
وشارك فى منافسات الرجال من مصر كل من : يوسف إبراهيم، عمر مسعد، ومصطفى السرتى، محمد الشربينى، كريم الحمامى، ويحيى النوسانى .
أما فى منافسات السيدات فشاركت كل من: فريدة محمد ، ندى عباس ، ونادين شاهين، سنا إبراهيم وجنى شيحة .
وجاءت نتائج المصريين في هذا الدور كالتالي:
ـ فوز مصطفى السرتي على مواطنه يحيى النوساني بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 11-7.
ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام لاعب هونج كونج، تسز كوان، بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 13-11, 11-4, 2-11, 11-9.
ـ فوز عمر مسعد على الانجليزي جيمس ويلتسروب بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 16-14, 7-11, 11-8.
ـ فوز محمد الشربيني على السويدي ديميتري بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-8, 11-4, 11-9.
ـ فوز كريم الحمامي على الانجليزي أدريان والر بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 82 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 6-11, 11-9, 8-11, 11-9.
ـ فوز سنا إبراهيم على الماليزية سنا إبراهيم بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-7.
ـ فوز فريدة محمد على الأمريكية مارينا بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 7-11, 11-7, 11-9.
ـ فوز أمينة عرفي على الماليزية سيفا سينجاري بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-5, 11-3.
ـ فوز ندى عباس على مواطنتها جنى شيحة بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-10, 11-5.
ـ فوز نادين شاهين على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-6.