فيريرا يرسم الليلة خطة عبور الزمالك للترجى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، خطة عبور الفريق الأبيض للترجى التونسي الليلة في المباراة المقرر لها غداً السبت في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الانتصار وتعزيز موقفه بمجموعته التي تضم المريخ السودانى وشباب بلوزد.

ودرس فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق الترجى لانتزاع أول انتصار في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الترجى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق التونسي محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ويغيب كلاً من محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة ومصطفى شلبيى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى – محمد نديم،خط الدفاع: حمزة المثلوثى – عمر جابر – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافى – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداى،خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.