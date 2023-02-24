شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجرى تغييرات على تشكيل الأهلى استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد صن داونز في لقاء الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة أسوان في الدوري المصري والتي فاز بها بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يعود التونسى على معلول لقيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بدلا من محمد أشرف الذى شارك في مباراة أسوان ويعود محمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى بدلا من خالد عبد الفتاح ويعود حمدى فتحى للظهور في وسط الملعب بعد منحه راحة في مباراة أسوان.

ويتشاور كولر مع معاونيه لاختيار الطريقة المثالية التي سيلعب بها أمام بطل جنوب أفريقيا، بما يتناسب مع أسلوب لعب المنافس وطريقة لعبه، والتي ستمكنه من تحقيق أهدافه التي سيدخل بها المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ويتصدر صن دوانز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.