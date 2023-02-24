شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الأهلى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني فتح تدريب الفريق اليوم ،الجمعة، أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش في الرابعة عصراً ودعا الجهاز الفني للفريق وسائل الإعلام لحضور أول 15 دقيقة من المران .

‏ ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس الأول عقب العودة من أسوان، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا ‏مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب الخططية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في مباراة صن داونز وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

وحقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.