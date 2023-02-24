شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام باتحاد الكرة تغلق باب التظلمات على اختبارات الترقى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق غداً السبت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة باب التظلمات للحكام لاختبارات الترقي والحكام الجدد للموسم الكروي الحالي 2022 – 2023، والذي تم فتحه أمام الراغبين في التقدم بالتظلم.

كانت اللجنة أعلنت عن فتح باب التظلمات بداية من يوم الأحد الماضي 19 فبراير الجاري ولمدة أسبوع من تاريخه، كما حددت اللجنة مبلغ 300 جنيه رسوما للتظلم.

جاء هذا القرار بعدما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن نتائج اختبارات الترقي للحكام الجدد للموسم الكروي الحالي 2022 - 2023.

وأقامت لجنة الحكام الرئيسية أول أمس الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ندوة تحليل أداء الحكام والمساعدين في حضور حكام الـ"VAR" في الجولتين الـ17 ،18 من عمر الدوري الممتاز.

ووجهت اللجنة الدعوة لـ13 مساعد على مستوى الجمهورية من الواعدين لحضور فعاليات الندوة كمستمعين والتي من المنتظر ان تدفع بهم اللجنة على فترات خلال مباريات الدوري في الأسابيع المقبلة حتى يكون جاهزين للظهور بدوري الأضوا.

كما القى مجدى رزق مسئول الـ"VAR" باللجنة محاضرة عليهم بعد انتهاء فقرة تحليل أداء التحكيم بالجولتين، اللجنة تتبع هذا النهج في اطار خطتها للدفع بعدد من الوجوه الجديدة من الحكام والمساعدين للظهور بالدوري الممتاز.