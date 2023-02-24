شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام السيب العماني..أبرز مواجهات اليوم فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم ،الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 3 مارس القادم .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،كاظمة الكويتى مع السويحلى الليبى و و الميناء اليمنى مع الصداقة الفلسطينى و و الوكرةالقطرى مع بنى ياس الإماراتى و وخيبل اليمنى مع مصافى الشمال العراقى و الأهلى القطرى مع النصر البحرينى و الأهلى المصرى مع السيب العمانى فى الثامنة مساءا .

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.