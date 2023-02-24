شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..10 مواجهات قوية فى القسم الثانى. .8 لقاءات بالقاهرة ومباراتان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثالثة عصر اليوم الجمعة، 10 مواجهات قوية في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من القسم الثانى، 8 لقاءات في مجموعة القاهرة بين منتخب السويس مع بتروجت، النصر مع إيسترن كومبانى، الإعلاميين مع العبور، الترسانة مع مستقبل وطن، القناة مع زد، الإنتاج الحربى مع بورتو السويس، وادى دجلة مع الاتصالات، السكة الحديد مع كهرباء الإسماعيلية، ومباراتين في مجموعة الصعيد بين ديروط مع كيما أسوان، والمنيا مع مركز شباب طامية.

وتشهد مباريات الأسبوع قمة مجموعة القاهرة بين القناة صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، وفريق زد متصدر مجموعة القاهرة برصيد 39 نقطة، في مباراة تساوى 6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بينهما، حيث يأمل محمد حليم مدرب فريق القناة في تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بفارق نقطة عن زد الذى يسعى مجدى عبد العاطى مدرب زد خلالها في تأكيد الصدارة والابتعاد عن القناة بـ5 نقاط لتأمين الصدارة إلى حد ما.

ويستقبل فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد مدرب السكة الحديد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة القناة وزد من أجل الانقضاض على المركز الثانى حال فوز زد، فيما يسعى كهرباء الإسماعيلية لانتزاع نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من منطق الخطر في المجموعة.

ويستضيف فريق الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة، فريق مستقبل وطن صاحب المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة، ويسعى خالد عيد المدير الفني للشواكيش في العودة لسكة الانتصارات مجددا للاقتراب من فرق المقدمة خاصة بعد التعادل مع زد في الجولة السابقة، بينما يأمل مستقبل وطن في خطف فوز مهم على حساب الترسانة لمواصلة صحوته الأخيرة.

ويلتقى في نفس التوقيت، منتخب السويس مع بتروجت، النصر مع إيسترن كومبانى، الإعلاميين مع العبور، الإنتاج الحربى مع بورتو السويس، وادى دجلة مع الاتصالات، ومباراتان في مجموعة الصعيد بين ديروط مع كيما أسوان، والمنيا مع مركز شباب طامية.