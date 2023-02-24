شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الثالثة من عصر اليوم ،الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة من مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.