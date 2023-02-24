شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى رابع جولات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم ،الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بدور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلاً من ، الصيد مع الشمس والأهلى مع سبورتنج والزهور مع الزمالك ووادى دجلة مع سموحة .

بينما تشهد الجولة الخامسة السبت، لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الشمس و الصيد مع سموحة و الزمالك مع وادى دجلة و الزهور مع الأهلى.

من ناحية أخرى،أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.