شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة أون فاير للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة اسكواش أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتى تبدأ 22 فبراير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث تعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار .

وشارك فى منافسات الرجال من مصر كل من: يوسف إبراهيم، عمر مسعد، ومصطفى السرتى، محمد الشربينى، كريم الحمامى، ويحيى النوسانى .

أما فى منافسات السيدات فشاركت كل من: فريدة محمد ، ندى عباس ، ونادين شاهين، سنا إبراهيم وجنى شيحة .

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى:

مصطفى عسل فى المركز الأول، تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني، وتراجع على فرج إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين فى المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي في المركز التاسع، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.