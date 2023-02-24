مانشستر يونايتد يطيح ببرشلونة من الدوري الأوروبي في مباراة مثيرة (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - أطاح مانشستر يونايتد الإنجليزي، ببرشلونة الإسباني من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ32 من منافسات البطولة، ليصل إلى دور الـ16 بمجموع 4-3.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 اليةم الجمعة في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تقدم برشلونة عبر روبرت ليفاندوفسكى من ركلة جزاء فى الدقيقة 18، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف، ومع بداية الشوط الثانى قلص فريد الفارق في الدقيقة 47، وأضاف البديل أنتونى الهدف الثانى في الدقيقة 73.

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