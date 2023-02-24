شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..كولر والشناوى فى مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي و محمد الشناوي، كابتن الفريق، ‏المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونزبدوري أبطال أفريقيا حيث يُعقد المؤتمر في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد الأهلي بالسلام.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة صن داونز التي تقام في التاسعة من ‏مساء بعد غد «السبت» على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

وبدأ الفريق استعداده أمس لمباراة صن داونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏اللاعبين أمس الأول بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان لخوض مباراة الهلال ‏السوداني في دور المجموعات.‏

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي ‏جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

واستقر الجهاز الفني للنادى الاهلى على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في مباراة صن داونز ، وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.