عبد اللطيف منيع يحصد ذهبية بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتنصيف العالمى

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القاهرة - سامية سيد - حقق عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن 130 كيلو الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتنصيف العالمى المقامة حالياً بمدينة الإسكندرية.

وحقق لاعب منتخب مصر الموهوب نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجيا في الدور قبل النهائي، ثم أطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.

وعزف النشيد الوطنى للاعب المنتخب المصري بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بأول ذهبية لمصر في البطولة. وقال لاعب منتخب مصر خلال تصريحات له: "الحمد لله حققت أحد أهدافى بالتتويح بميدالية ذهبية، وفخور برفع العلم المصري في بطولة يشارك فيها نجوم اللعبة على مستوى العالم".

ووجه لاعب منتخب مصر الشكر لمجلس الإدارة بالكامل برئاسة اللواء عصام نوار وباقي الأعضاء لدعمهم الكبير للاعبى المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية.

كما فاز هيثم فهمي، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وزن 60 كيلو بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة.

من جانبه أعرب اللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج لاعب منتخب مصر بالميدالية الذهبية وتغلبه على أبطال العالم في المصارعة. وقال: "نأمل في مزيد من الإنجازات والميداليات خلال منافسات البطولة الأيام المقبلة".

جدير بالذكر أن الصربي نيناد لا لوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، وصل أمس الخميس لمدينة الإسكندرية وتم استقباله في المطار بوفد مكون من فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للعبة ومندوب الاتحاد الدولي، واللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، واللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، والعميد إبراهيم عادل عضو مجلس إداره الاتحاد، بالإضافة لمسئولى العلاقات العامه بمدرية الشباب والرياضه بالإسكندرية.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد فى إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وخرج اليوم الاول بشكل مشرف أشاد به جميع الوفود المشاركين بالبطولة.