شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطاولة: بطولة مصر الدولية البارالمبية ستشهد منافسات شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي ستشهد منافسة قوية وشرسة نظرًا لقوة الدول المشاركة، والتى تعتبر من الدول المتقدمة في اللعبة.

وقال عاشور فى تصريحات صحفية أن فرص المنتخب الوطني قوية للغاية في البطولة، خاصة أن المنتخب يشارك بقوامه الكامل الأساسي، وكذلك للعب البطولة على أرض مصر وهو ما يمنحهم الدعم والمساندة أكثر من الدول الأخرى.

وعن الاستعداد لدورة بارالمبياد باريس 2024 أكد عاشور أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في توفير احتياجات اللاعبين لتجهيزهم جيدًا قبل دورة باريس 2024، من خلال معسكرات داخلية وخارجية لزيادة الاحتكاك.

وأضاف عاشور أن الاتحاد يسعى دائما للمشاركة في البطولات الدولية المؤهلة لباريس، ولعل بطولة مصر الدولية هي أيضًا مؤهلة ونقاطها تحتسب في مشوار التأهيل.

وأردف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن الاتحاد يسعى لحصد ميداليات أولمبية، خاصة أن مصر نجحت في التتويج بميداليتين مسبقًا.