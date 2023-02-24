الامارات | أحمد الفهيم يستعد لتحدّ جديد في عالم «السباقات البحرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق فيكتوري يوم غد مشواره في أولى محطات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1»، من خلال الجولة الافتتاحية لمنافسات جائزة كوبيكو الكبرى، التي تستضيفها مياه بحيرة توبا في إندونيسيا، أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا، وتستمر حتى الأحد المقبل. ويظهر الفيكتوري اعتباراً من اليوم على مياه البحيرة الخلابة بحلة جديدة في التدريبات الخاصة بالفرق، عبر زورقي «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم، و«فيكتوري 4» بقيادة السويدي أريك ستارك.

ويشهد اليوم إلى جانب التجارب الرسمية انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين استعداداً لخوض تصفيات أفضل زمن غداً، ومن ثم السباق الرئيس الأحد المقبل. ويشارك الفهيم للمرة الأولى في بطولة العالم، بعد اعتماد اختياره مؤخراً للانضمام إلى الفريق من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ضوء تجاربه السابقة مع الفريق بعد التحاقه به عام 2018، حيث شارك في بطولتي العالم (إف 4 إس)، وبطولة العالم (فورمولا2)، ما أكسبه جاهزية كبيرة خاصة بعد التجارب المستمرة والتدريبات في مقر الفريق في جبل علي.

وأشار الفهيم في تصريح صحافي إلى أنه جاهز تماماً للمهمة نفسياً ومعنوياً بفضل التشجيع من الإدارة. وأضاف أن الجولة الافتتاحية في إندونيسيا تعد بمثابة أول محطة تنافسية له مع عمالقة الزوارق السريعة أصحاب الخبرة والباع الطويل، وهذا الأمر بالتأكيد يمثل تحدياً حقيقياً له.

يذكر أن الفهيم يعد أحد الرياضيين متعددي المواهب، إذ تألق في بطولات الدراجات المائية مع المنتخب، ثم انتقل إلى محطات رياضية أخرى، فتوج في التزلج على الماء والراليات الصحراوية، وشارك في الألعاب الآسيوية 2017 في رياضة ترايثلون، قبل أن ينجح في الدراجات الهوائية في بطولات سيح السلم وسباقات اتحاد الإمارات، وشارك في طوافات الخليج.