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الامارات | غلق التسجيل في سباق «السفن الشراعية 60 قدماً» اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً. وأكملت اللجنة المنظمة كل التجهيزات اللازمة.

وشهد أول سباق أقيم لهذه الفئة مشاركة 16 سفينة في النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، وذلك جنباً إلى جنب القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً التي شاركت في النسختين الأولى والثانية، حيث سطر طاقم السفينة منصور 36 اسمها بأحرف من ذهب، بعدما نجح طاقمها في الوصول أولاً خلال السباق التجريبي، ليكون أول بطل متوج في هذه الفئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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