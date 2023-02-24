الامارات | غلق التسجيل في سباق «السفن الشراعية 60 قدماً» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً. وأكملت اللجنة المنظمة كل التجهيزات اللازمة.

وشهد أول سباق أقيم لهذه الفئة مشاركة 16 سفينة في النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، وذلك جنباً إلى جنب القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً التي شاركت في النسختين الأولى والثانية، حيث سطر طاقم السفينة منصور 36 اسمها بأحرف من ذهب، بعدما نجح طاقمها في الوصول أولاً خلال السباق التجريبي، ليكون أول بطل متوج في هذه الفئة.