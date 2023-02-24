الامارات | «غودولفين» يدفع بـ 3 خيول للحفاظ على لقب «جميرا ديربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من ممثليه: «وان نيشن» و«هاي بانك» بإشراف شارلي آبلبي، و«الخزنة» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وذلك للدفاع عن لقبه في بطولة «جميرا ديربي» ضمن الفئة «المشروطة» لمسافة 2000 متر عشبي، وتقام في الشوط السادس والرئيس من الأمسية الثامنة من كرنفال كأس دبي العالمي، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل اليوم، على مضمار «ميدان»، وترعى أشواطها السبعة «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز يبلغ 815 ألف دولار.

وتحمل الأمسية في ثانية بطولاتها الرئيسة تطلعات اثنتين من مهرات «غودولفين» ممثلة بـ«ويذ ذا مونلايت» بإشراف شارلي آبلبي، و«ترانكيل ليدي» بإشراف سعيد بن سرور، لتحقيق اللقب السادس على التوالي ضمن الشوط الخامس لمسافة 1800 متر عشبي.

وتبدأ الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1400 متر رملي، ثم الشوط السادس والرئيس البالغة جوائزه 200 ألف دولار، وتخوض خيول السرعة منافسة قوية على لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر رملي، وتتجه الأنظار إلى الجواد «كالور آب» لسيد حشيش وإشراف المدرب دووغ واطسون.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر عشبي مشاركة 16 خيلاً، خمسة منها بشعار «غودولفين»، يبرز منها «ميجر بارتترشيب» بإشراف سعيد بن سرور، ويدفع شارلي آبلبي بالخبير «سايلنت فيلم».

وتختتم الأمسية بسباق «هانديكاب» لمسافة 1600 متر رملي، في منافسة بين 12 خيلاً، بينها «ستورمي أوشن» لإسطبلات الراشد.

وتواجه نجمة غودولفين «موج» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، تحدي ثمانٍ من مهرات الثلاث سنوات، للمنافسة على لقب «جميرا فيليز كلاسيك» في الشوط الرابع لمسافة 1600 عشبي.