الامارات | سباق ربدان لـ «الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق عصر اليوم، سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري، الجولة الثالثة لهذه الفئة، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية خلال الموسم، ضمن روزنامة السباقات التراثية، التي تشهد مشاركة كبيرة في كل جولة، تتجاوز 50 من المحامل الشراعية.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات والتجهيزات المطلوبة، لإخراج السباق، الذي يقام لمسافة سبعة أميال بحرية، في أفضل صورة. وتم تحديد نقطة انطلاقة السباق من عالي جزيرة اللولو، باتجاه كورنيش أبوظبي، وتقام مراسم تتويج الفائزين في منصة مهرجان التراث البحري.