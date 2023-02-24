الامارات | 170 مشاركاً من 17 دولة في بطولة العرب للمواي تاي بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي منافسات البطولة العربية للمواي تاي بين الثاني والخامس من مارس المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وبإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ. وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعباً ولاعبة، يمثلون 17 دولة عربية، هي: «الإمارات، سورية، ليبيا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، السودان، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، السعودية، تونس».

ويتضمن برنامج البطولة البداية باستقبال بعثات ووفود المنتخبات المشاركة الذين سيصلون عبر مطارات أبوظبي ودبي يومي 27 و28 الجاري، وسيكون فندق الوفت في أدنيك مقراً لإقامة الوفود المشاركة، ومن ثم تبدأ عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الأول من مارس، وتليها انطلاقة منافسات البطولة بتاريخ الثاني من مارس عند الساعة الثانية ظهراً، وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة الواحدة ظهراً، بينما اليوم الثالث يشهد منافسات نصف النهائي تنطلق خلاله المنافسات في الثالثة عصراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي في تمام الساعة الرابعة عصراً.