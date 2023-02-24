الامارات | محمد بن راشد يشهد طواف الإمارات للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية» الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وأقيمت أمس في دبي مرحلته الرابعة بمشاركة 137 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة الخامسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموه، يرافقه خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ المتسابقين عند مرورهم بمنطقة المرموم ضمن مسار هذه المرحلة الممتد على مسافة 174 كيلومتراً، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين.

وجاءت نقطة انطلاق المرحلة الرابعة من الطواف من حي الشندغة التاريخي، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية في دبي، وكذلك بمنطقة القُدرة ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، لتُختتم منافسات هذه المرحلة في «دبي هاربور».

وكانت منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية قد بدأت من أبوظبي في 20 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تُختتم فيها يوم الأحد المقبل مع نهاية المرحلة السابعة والأخيرة للطواف بإجمالي 1028 كيلومتراً.

• 137 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً يشاركون في طواف الإمارات.