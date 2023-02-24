الامارات | 43 ميدالية لأبطال الإمارات في ختام «ملتقى الشارقة لقوى المعاقين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم ملتقى الشارقة الدولي الـ11 لألعاب القوى للمعاقين، الذي نظّمه نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة. وحصد أبطال الإمارات 43 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و18 فضية، و14 برونزية. في جانب آخر، فاز بجائزة «نصير المعاقين»، البطل العالمي السويسري مارسيل هوج بالميدالية الذهبية، واقتنص التايلاندي براوان وهورام الفضية، وفاز مواطنه بوثاربث خوانجراك بالبرونزية.

ومنحت اللجنة المنظمة جائزة خاصة لأفضل المواهب الإماراتية الناشئة، حيث جاء في المركز الأول أحمد نواد من نادي العين للمعاقين، وفي المركز الثاني محمد الشحي، من نادي الثقة وفي المركز الثالث ميرة أبوحطب من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتصدّر الفريق التايلاندي البطولة في ختام اليوم الثالث، بانتزاع 22 ميدالية بواقع تسع ميداليات ذهبية، وثماني ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، واحتلت الهند المركز الثاني بتحقيقه 23 ميدالية بواقع تسع ميداليات ذهبية، وسبع ميداليات فضية، وسبع ميداليات برونزية، وفاز الفريق السويسري بالمركز الثالث بعد تحقيقه 17 ميدالية، بواقع ثماني ميداليات ذهبية، وسبع ميداليات فضية، وميداليتين برونزية.