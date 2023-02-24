الامارات | حفل افتتاح أنيق لبطولة العالم للقدرة في «قصر الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للقدرة، الدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في توفير كل أشكال الدعم لرياضة الفروسية بشكل عام والقدرة بشكل خاص، وذلك خلال حفل افتتاح بطولة العالم للقدرة في فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، أمس، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.

وقال الريسي، خلال كلمة الافتتاح: «إن الإمارات برؤية القيادة الرشيدة ترسّخ مكانتها بأفضل المعايير والممارسات»، لافتاً إلى أن «العاصمة أبوظبي أضحت الوجهة الأولى للأحداث العالمية في كافة المجالات».

وأوضح: «الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرياضة الفروسية بشكل عام والقدرة بشكل خاص، أسهم في وصول هذه الرياضة إلى مكانة عالية غير مسبوقة، بفضل الدعم الكبير من (فارس العرب) واهتمامه بتوفير كل سُبل النجاح لهذه الرياضة».

وأقامت اللجنة العليا المنظمة بمشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفل افتتاح أنيقاً، استهل بالسلام الوطني، ومن ثم تقديم طابور العرض للدول المشاركة، ليعقبها عروض استعراضية متنوّعة للخيول، مستلهمة من تراث الإمارات ورياضة الفروسية، إضافة إلى عروض طائرة «الدرون» المبهرة.

ويشارك في الحدث الذي ينظمه اتحاد الامارات للفروسية، 125 من نخبة الفرسان والفارسات من 36 دولة سيتنافسون ضمن منافسات الفردي والفرق، بحيث يتكون كل فريق من خمسة فرسان، وينطلق السباق من قرية بوذيب لمسافة 160 كلم.

وفازت الإمارات بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، تعزيزاً للمكانة الريادية للإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وتقام بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم في ست مراحل، تبلغ مسافة الأولى 31 كلم، والثانية 29.9 كلم، والثالثة 30 كلم، والرابعة 29 كلم، والخامسة 20.10 كلم، والمرحلة السادسة 20 كلم.

وأكد الريسي أيضاً: «حصلت البطولة على دعم كبير من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الرئيس الشرفي للبطولة، وذلك من اللحظة الأولى لتقديم ملف استضافة هذا الحدث العالمي، وحتى إعلان الاتحاد الدولي للفروسية حصول قرية بوذيب على شرف تنظيم البطولة للمرة الأولى، بتوفير كل سُبل النجاح لتقديم الإمارات نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ بطولات العالم».

وأضاف: «قرية بوذيب قادرة على تنظيم بطولة استثنائية بمواصفات غير مسبوقة، خصوصاً أن الإمارات تمتلك سُمعة طيبة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، والبنية التحتية التي تتميز بها قرية بوذيب الدولية تجعلها مؤهلة لتقديم بطولة رائعة».

وختم تصريحاته بقوله: «ثقة الاتحاد الدولي للفروسية كبيرة باستضافة ونجاح الحدث العالمي في أبوظبي، موطن البطولات العالمية، على أعلى مستوى وأفضل صورة، ونحن نتمنى التوفيق لجميع الفرسان بشكل عام وفرسان الإمارات بشكل خاص في تحقيق اللقب العالمي».

• شهد حفل افتتاح كأس العالم عروضاً استعراضية متنوّعة للخيول، مستلهمة من تراث الإمارات ورياضة الفروسية.

• 160 كلم مسافة السباق الذي يشارك فيه 125 من نخبة الفرسان والفارسات من 36 دولة.

التدقيق على نبضات قلب الخيول والفحص البيطري قبل المونديال

أكد الدكتور علي الطويسي، رئيس قسم البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة البيطرية التحضيرية لبطولة العالم للقدرة، إجراء الفحص البيطري اليوم للخيول المشاركة بالبطولة.

ويعقد اليوم الاجتماع العام للفرسان المشاركين في البطولة لإطلاعهم على كل متطلبات السباق من مسارات وقوانين وأنظمة وغيرها، بوجود اللجنتين المنظمة والفنية والحكام والأطباء البيطرين.

وأوضح الطويسي في تصريحات صحافية أن «عملية مراجعة جوازات الخيول ستجرى اليوم أيضاً، إضافة إلى التدقيق على جدول اللقاحات، والتأكد من حصولها على الجرعات المطلوبة».

وقال: «سيجرى فحص اللياقة للخيل، الذي يشمل نبضات القلب والحالة الأيضية والخبب، للتأكد من عدم وجود أي عرج، إضافة إلى الحالة العامة للجواد، والتأكد من عدم وجود جروح أو إصابات، فيما ستكون الخطوة التالية، حال تجاوز الخيل هذه المرحلة، هي ترقيم الجواد برقم الفارس نفسه». وأشار الطويسي إلى أنه سيتم وزن الفارس مع معدات «السرج» وغيره، إذ يتعين ألا يقل وزن الفارس مع معداته عن 75 كغم.