الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترشيح

طلبت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من وكيل أعمال لاعبين ترشيح أسماء مدربين للمفاضلة بينهم، تمهيداً لتغيير المدرب الحالي بعدما تراجعت نتائج الفريق في الفترة الماضية.

رحيل

أبلغ لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم إدارة النادي عبر وكيل أعماله، بأنه سيرحل عن النادي بعد انتهاء الموسم الحالي بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية للعب في صفوفه خلال الموسم المقبل.

كتمان

يتكتم أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم على إصابة لاعب محترف دون الكشف عن نوعية إصابته، على الرغم من المباراة الحاسمة المنتظرة في وقت تكررت إصابة نجم الفريق في أكثر من مباراة، ما يشكك في إمكانية مواصلة مشواره مع الفريق.