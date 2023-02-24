اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا

المريخ - شباب بلوزداد 17:00

كوتون - الهلال 20:00

الوداد - بيترو أتلتيكو 23:00

فولهام - وولفرهامبتون 00:00

إلتشي - ريال بيتيس 00:00

الدوري الألماني

ماينز - مونشنغلادباخ 23:30

الدوري الفرنسي

ليل - ستاد بريست 00:00

الدوري السعودي

أبها - الوحدة 17:00

العدالة - الخليج 19:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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