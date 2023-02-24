الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال إفريقيا
المريخ - شباب بلوزداد 17:00
كوتون - الهلال 20:00
الوداد - بيترو أتلتيكو 23:00
فولهام - وولفرهامبتون 00:00
إلتشي - ريال بيتيس 00:00
الدوري الألماني
ماينز - مونشنغلادباخ 23:30
الدوري الفرنسي
ليل - ستاد بريست 00:00
الدوري السعودي
أبها - الوحدة 17:00
العدالة - الخليج 19:00
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