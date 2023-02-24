وصيف العالم يتأهل إلى نصف نهائي آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز الهلال بطاقة الصعود للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق فوزا صعبا على نادي فولاذ الإيراني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الجنوب.

سجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب الهلال موسى ماريجا في الدقيقة 87.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة في نصف النهائي مع الدحيل القطري، الذي نجح في تجاوز فريق الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وعانى الهلال كثيرا خلال مجريات اللعب، حيث أظهر الفريق الإيراني قوة دفاعية كبيرة مع اعتماده على الهجمات المرتدة، التي كاد أن يسجل منها مع مطلع الشوط الأول، لكن براعة الحارس عبدالله المعيوف أنقذت الهلال.

وامتلك الهلال مجريات اللعب، وكان هو المسيطر بشكل كبير على غالب الأوقات، لكن دون تهديد حقيقي، كان أبرزها تسديدة الأرجنتيني لويس فييتو في الشوط الثاني، الذي أٌجري فيه تغيير فني قلب مجريات اللعب، وذلك بدخول المهاجم صالح الشهري بديلا عن القائد سلمان الفرج، وبالتالي عاد فييتو لصناعة اللعب، فيما ذهب ماريجا للعب في مركزه الجناح الأيمن.

وزج دياز مدرب الهلال، أيضا بسعود عبدالحميد عوضا عن ناصر الدوسري، محاولا تحسين أداء فريقه على أطراف الملعب.

وظهر تأثير عبدالحميد واضحا، وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل، بعد أن أرسل سعود عبدالحميد تمريرة عرضية تأخر ماريجا في متابعتها.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، وصلت ماريغا كرة رائعة من الشهري، دخل بها منطقة الجزاء وسددها على يمين الحارس كريستوفر.

بعد ذلك، حاول الفريق الإيراني الاندفاع للأمام لإدراك التعادل، لكن عرف لاعبو الهلال كيف يتعاملون مع ما تبقى من وقت، ليعلن الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بتأهل الهلال لنصف النهائي.

ويلعب الهلال مساء الأحد المقبل أمام فريق الدحيل القطري، وذلك على استاد الثمامة.