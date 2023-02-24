شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتوقف في محطة الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الرائد نقطة ثمينة بتعادله السلبي أمام مستضيفه الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نجح رائد التحدي في إيقاف قطار الاتحاد المتسارع نحو صدارة ترتيب الدوري، في مواجهة نجح خلالها الروماني سوموديكا ومدافعوه في إيقاف مراكز القوة الاتحادية، ليرتفع للنقطة الـ21، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ41 في صدارة الترتيب مؤقتا. كيف ظفر الرائد بنقطة الاتحاد؟





التنظيم المحكم من مدربه الروماني سوموديكا طوال شوطي اللقاء



التكتل في وسط الملعب وسد المنافذ الاتحادية



الروح والانضباطية والتركيز العالي للاعبيه



نجومية حارسه الروماني سليفيو لونغ



تعطيل أطراف الاتحاد وإحكام الرقابة على مهاجمه البرازيلي رومارينهو



التوازن في خطوط الفريق وعدم المجازفة بالتقدم طوال شوطي المباراة

لماذا توقف قطار الاتحاد؟



افتقاد الحلول والصناعة للمهاجمين



عدم تفعيل الأطراف وحلحلة تكتلات الرائد



الإصابات وغياب أبرز لاعبي الفريق يتقدمهم هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله



افتقاد التركيز والتسرع في نهاية الهجمات من خط الهجوم



استسهال لاعبي الاتحاد للمباراة والثقة المفرطة



ضعف دكة بدلاء الفريق وتعويض الغيابات



كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يتوقف في محطة الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.