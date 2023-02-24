الدحيل القطري يقصي الشباب في ربع نهائي الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي 2 / 1، أمس، في دور الثمانية بالبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع.

وسجل مايكل أولونجا الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعيد الربيعي هدف الشباب الوحيد.

وكان الدحيل قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على مواطنه الريان 7 / 6 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.

الشوط الأول

حاول الدحيل افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أرسل أدميلسون جونيور تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وصلت لزميله مايكل أولونجا الذي سدد من اللمسة الأولى بجوار القائم.

ورد الشباب بفرصة خطيرة عندما مرر فواز الصقور الكرة خلف المدافعين إلى كارلوس البرتو في وضع انفراد، ليسدد كرة تألق الحارس صلاح زكريا في إبعادها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 15.

وسدد لاعب الدحيل نام تاي هي كرة من على حدود منطقة الجزاء، ليسيطر عليها حارس الشباب كيم سيونج جيو، قبل أن يرسل نام تاي هي تمريرة رائعة إلى أولونجا داخل المنطقة ليسدد كرة تصدى لها الحارس مجددا في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ضاعت فرصة خطيرة على الشباب، بعدما انطلق متعب الحربي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة متقنة لزميله كارلوس ليحولها باتجاه المرمى، ولكنها ارتدت من حارس الدحيل وتحولت إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، تواصلت المحاولات المتبادلة بين الفريقين، ولكن الخطورة غابت لبعض الوقت عن المرمى، حيث كانت أبرز الفرص تمريرة بسام الراوي لاعب الدحيل من الجناح الأيمن والتي كادت تغالط الحارس لكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن تبتعد عن منطقة الخطر.

وفي الدقيقة 58 لعب الحربي كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليرتقي لها فهد المولد ويوجهها بضربة رأس مرت فوق عارضة مرمى الدحيل.

ونجح الدحيل في افتتاح التسجيل في الدقيقة 77 عن طريق مايكل أولونجا، الذي تلقى كرة عرضية من ركنية نفذها نام تاي هي، ليتابعها بضربة رأس في شباك الشباب.

وفي الدقيقة، 85 واصل الدحيل تألقه ونجح أولونجا في تسجيل الهدف الثاني، عندما وصلته تمريرة البديل إسماعيل محمد، ليضعها في شباك الفريق السعودي مسجلا الهدف الثاني.

وضغط الشباب في الدقائق المتبقية ليقلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عندما انطلق فواز اليامي في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية وصلت إلى سعيد الربيعي ليسدد من اللمسة الأولى في سقف المرمى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الدحيل على الشباب 2 /1.