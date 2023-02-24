شكرا لقرائتكم خبر «الانضباط» تصدم الشارع الرياضي بتغريم تاليسكا.. والهلال يستأنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف نادي النصر 60 ألف ريال، بسبب الإساءة وإثارة الرأي العام.

وقالت اللجنة «إن نادي الهلال تقدم بشكوى ضد لاعب نادي النصر أنديرسون سوزا كونسيساو (تاليسكا)، بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام».

وكشفت الانضباط أنه تم استكمال الإجراءات الشكلية، بعد أن قامت اللجنة بمخاطبة لاعب نادي النصر تاليسكا للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الهلال.

وتم قبول الشكوى من الناحية الشكلية، وتأكد ثبوت المخالفة بحق اللاعب، وقررت تغريمه مع توجيه إنذار له بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام.

كما تقرر إيقاف مترجم نادي النصر السعودي مكرم منصوري 5 مباريات وتغريمه 50 ألف ريال.

وأوضحت لجنة الانضباط أن المترجم منصوري قام أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الانضباط مع البرازيلي أندرسون تاليسكا بخصوص الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب، بالإخلال بسرية الجلسة.

وبينت أنه تم ضبط المنصوري وهو يقوم بتصوير جلسة الاستماع مع محترف النصر بالهاتف المحمول الخاص به، رغم سرية الجلسة.

كما عاقبت الانضباط الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية خلال المباراة، وذلك وفقا لتقرير المراقب.

وقالت اللجنة «إن القرارات قابلة للاستئناف وفقا للوائح المعمول بها».

وعلمت «مكة» من مصادرها أن إدارة الهلال تستعد لتقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في شكوى النادي ضد تاليسكا محترف النصر.

وكانت بعض المصادر الهلالية تتوقع صدور عقوبة إيقاف بحق تاليسكا، معتبرة أن قرار تغريمه 60 ألف ريال، لا يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها اللاعب.

يذكر أن تاليسكا قال في فيلم وثائقي «هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري إلا بمساندة الحكام».