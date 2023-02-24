التعاون يخطف تعادلا قاتلا أمام الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف التعاون تعادلا قاتلا أمام ضيفه الفيحاء بنتيجة (1-1)، مساء أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين (جولة التأسيس).

ورغم السيطرة التعاونية على الكرة، خلال الشوط الأول لكن الفيحاء نجح في تسجيل هدف المبادرة بالدقيقة 31 عن طريق محترفه ألكسندر ترايكوفسكي الذي تلقى عرضية من نواكايمي داخل منطقة الجزاء وتابعها المقدوني تسديدة قوية مباشرة في الشباك.

ورغم المحاولات الهجومية التعاونية لتعديل النتيجة لكن دفاع وحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش كانوا في الموعد وأبعدوا الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفيحاء (1-0).

وفي الشوط الثاني ضغط التعاون هجوميا على الفيحاء لتعديل النتيجة، لكن دفاع وحارس الفيحاء فلاديمير استبسلوا أمامهم، وحافظوا على نظافة شباكهم في المباراة حتى الدقيقة 60.

ولم ييأس التعاون واستمرت محاولاته الهجومية حتى نجح في تعديل النتيجة بالثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+4 بهدف حمل توقيع حسن كادش بضربة رأسية.

وبات رصيد التعاون 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، في حين حصد الفيحاء نقطته رقم 20 في المركز العاشر.