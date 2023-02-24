شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تبعد الجزائري رياض بودبوز عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النادي الأهلي أمس نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محترف الفريق الكروي الأول، الجزائري رياض بودبوز.

وقال النادي، عبر بيان بثه على حسابه الرسمي على «تويتر» «أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول، الجزائري رياض بودبوز؛ إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى، كما أكدت الفحوصات عدم وجود شروخ أو كسور بالقدم».

وأضاف البيان «قد تقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي في النادي خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق».

يشار إلى أن الأهلي يحتل المرتبة الثانية بجدول دوري الدرجة الأولى «دوري يلو»، برصيد 46 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الحزم المتصدر.