بالروب الأحمر.. محمد رمضان يحتفل مع منة فضالي بفوز الأهلي في غرفة نوم ’’العمدة‘‘

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس مسلسله الجديد "العمدة" برفقة الفنانة منة فضالي، وهما يحتفلان بفوز الأهلي على غريمه المريخ السوداني ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، الموسم الماضي.

وظهر رمضان بالصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام"، في غرفة نوم العمدة جعفر، وبجواره الفنانة منة فضالي التي تجسد دور إحدى زوجاتهه بالمسلسل، وظهرت مرتدية روب من اللون الأحمر، وعلق: "جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني".

يذكر أن مسلسل "العمدة" سيشارك بالماراثون الرمضاني المقبل، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، تأليف وإخراج محمد سامي.