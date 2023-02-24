شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات متنوعة لشباب الكاراتيه فى الدوري العالمي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه للشباب أربع ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه المقام في مدينة الفجيرة بالإمارات.

جاءت الميدالية الذهبية عن طريق صلاح شوقي وزن تحت 75 كجم، أما الفضيات الثلاثة فهي من نصيب ملاك قاعود وزن تحت ٦٨ كجم، وملاك فهمي تحت ٥٠ كجم، وشهد عبد الرحمن في منافسات الكاتا.

وأعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بذلك الإنجاز، موضحا أن المنافسة جاءت قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية.

وأضاف أن اللاعبين نجحوا في تحدى الصعاب والظهور بمستوى متميز في الدوري العالمي للشباب، مؤكدا أن إنجازات اتحاد الكاراتيه تتوالى في مختلف البطولات العالمية وفي مختلف الأعمار السنية. أضاف أن ذلك يعود في المقام الأول والأخير إلى الخطة التي وضعها مجلس الادارة في النهوض باللعبة. يذكر أن بطولة الدوري العالمي للشباب تقام في الفجيرة بالإمارات خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري.